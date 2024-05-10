Уряд виділив на потреби ГУР майже 750 млн гривень із резервного фонду

Уряд України сьогодні, 10 травня, вирішив виділити додаткові кошти Головному управління розвідки Міноборони. Гроші взяли з резервного фонду.
Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
Зазначається, що сьогодні уряд вирішив виділити додаткові кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.
Йдеться про фінансову допомогу розміром у 749,7 млн гривень за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
Мельничук зазначив, що ці гроші потрібні для здійснення заходів, пов'язаних зі зміцненням обороноздатності держави.
Головне управління розвідки проводить аналітичну роботу, але також займається операціями військового характеру.
Приміром представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомляв, що українські морські дрони Magura V5 завдали збитків Чорноморському флоту Росії на 500 млн доларів. За цими атаками зазвичай стоять бійці ГУР.
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