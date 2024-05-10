Правительство выделило на нужды ГУР почти 750 млн гривен из резервного фонда

Деятельность ГУР во время войны

Главное управление разведки проводит аналитическую работу, но также занимается операциями военного характера.

К примеру, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что украинские морские дроны Magura V5 нанесли ущерб Черноморскому флоту России на 500 млн долларов. За этими атаками обычно стоят бойцы ГУР.

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