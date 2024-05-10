Уряд виділив на потреби ГУР майже 750 млн гривень із резервного фонду

Архівне фото: уряд виділив на потреби ГУР майже 750 млн гривень (Getty Images)

Уряд України сьогодні, 10 травня, вирішив виділити додаткові кошти Головному управління розвідки Міноборони. Гроші взяли з резервного фонду.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

Зазначається, що сьогодні уряд вирішив виділити додаткові кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Йдеться про фінансову допомогу розміром у 749,7 млн гривень за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету. Мельничук зазначив, що ці гроші потрібні для здійснення заходів, пов'язаних зі зміцненням обороноздатності держави.