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Уряд виділив кошти на додаткову винагороду військовим

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Україна, Субота 24 грудня 2022 15:33
Уряд виділив кошти на додаткову винагороду військовим Фото: військові отримують додаткову винагороду перед Новим роком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ кошти з резервного фонду державного бюджету за програмою "Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 23 грудня 2022 р. № 1178-р.

Згідно з рішенням, 608 млн гривень виділяються для здійснення виплати додаткової винагороди військовослужбовцям.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2023 рік загальний ресурс на національну безпеку та оборону становить 1 трлн 141,1 млрд гривень. Загальні видатки держбюджету становлять 2 трлн 580,7 млрд гривень.

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