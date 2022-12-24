Уряд виділив кошти на додаткову винагороду військовим

Кабінет міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ кошти з резервного фонду державного бюджету за програмою "Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 23 грудня 2022 р. № 1178-р .

Згідно з рішенням, 608 млн гривень виділяються для здійснення виплати додаткової винагороди військовослужбовцям.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2023 рік загальний ресурс на національну безпеку та оборону становить 1 трлн 141,1 млрд гривень. Загальні видатки держбюджету становлять 2 трлн 580,7 млрд гривень.

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