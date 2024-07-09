Уряд виділив 100 млн гривень на невідкладні роботи з відновлення "Охматдиту"

Кабінет міністрів виділив 100 млн гривень для проведення невідкладних (першочергових) робіт з відновлення зруйнованих (пошкоджених) будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" та державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 09 липня 2024 р. № 799 .

Кошти виділені Міністерству охорони здоров’я з метою ліквідації спричинених ракетною атакою Російської Федерації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, яка сталася 8 липня 2024 року.

"Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету", - йдеться в документі.

Удар по "Охматдиту"

Нагадаємо, російські війська 8 липня нанесли удар "Охматдиту" високоточною ракетою Х-101. Як заявив президент Володимир Зеленський, Росія не може не знати, куди летять її ракети. За його словами, дуже важливо, щоб світ наразі не мовчав про це.

Внаслідок російської атаки на території "Охматдиту" дві особи загинули, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами вісім дітей.

Після атаки українці почали збирати кошти на допомогу "Охматдиту". Лише пожертвування від бізнесу за один день перевищили 300 млн гривень.