Кабмин выделил 100 млн гривен на неотложные работы по восстановлению "Охматдета"

Кабинет министров выделил 100 млн гривен для проведения неотложных (первоочередных) работ по восстановлению разрушенных (поврежденных) зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 09 июля 2024 г. №799 .

Средства выделены Министерству здравоохранения с целью ликвидации вызванных ракетной атакой Российской Федерации последствий чрезвычайной ситуации военного характера, произошедшей 8 июля 2024 года.

"Министерству финансов осуществить указанные расходы на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета", - говорится в документе.

Удар по "Охматдету"

Напомним, российские войска 8 июля нанесли удар "Охматдету" высокоточной ракетой Х-101. Как заявил президент Владимир Зеленский, Россия не может не знать, куда улетают ее ракеты . По его словам, очень важно, чтобы мир не молчал об этом.

В результате российской атаки на территории "Охматдета" два человека погибли, за медицинской помощью обратились 32 раненых. Госпитализированы с травмами восемь детей.

После атаки украинцы начали собирать средства на помощь "Охматдету". Только пожертвования от бизнеса за один день превысили 300 млн гривен.