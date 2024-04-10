Кабмін виділив 1 млрд гривень на будівництво укриттів у лікарнях в прифронтових громадах

"Обласні військово-цивільні адміністрації мають до 1 травня зібрати інформацію про готові до реалізації проекти укриттів у лікарнях та до 15 травня – надати ці дані Міністерству охорони здоров’я",- йдеться в повідомленні.

Як розподілять кошти

МОЗ сформує комісію для остаточного відбору проектів та подасть пропозиції Кабінету Міністрів України щодо виділення субвенції.

Зазначається, що кошти будуть спрямовані на будівництво, реставрацію, капітальний ремонт сховищ, протирадіаційних укриттів та споруд подвійного призначення у лікарнях комунальної форми власності.



