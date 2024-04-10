Кабмин выделил 1 млрд гривен на строительство укрытий в больницах в прифронтовых общинах

"Областные военно-гражданские администрации должны до 1 мая собрать информацию о готовых к реализации проектах укрытий в больницах и до 15 мая - предоставить эти данные Министерству здравоохранения", - говорится в сообщении.

Как распределят средства

Минздрав сформирует комиссию для окончательного отбора проектов и представит предложения Кабинета Министров Украины по выделению субвенции.

Средства будут направлены на строительство, реставрацию, капитальный ремонт хранилищ, противорадиационных укрытий и сооружений двойного назначения в больницах коммунальной формы собственности.

