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Кабмин выделил 1 млрд гривен на строительство укрытий в больницах в прифронтовых общинах

сФото: Женщины в укрытии (GettyImages)
Автор: Анастасия Гришкова

Правительство выделило 1 млрд гривен на строительство укрытий. Средства разделят среди медучреждений на прифронтовых территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства в Telegram. .

"Областные военно-гражданские администрации должны до 1 мая собрать информацию о готовых к реализации проектах укрытий в больницах и до 15 мая - предоставить эти данные Министерству здравоохранения", - говорится в сообщении.

Как распределят средства

Минздрав сформирует комиссию для окончательного отбора проектов и представит предложения Кабинета Министров Украины по выделению субвенции.

Средства будут направлены на строительство, реставрацию, капитальный ремонт хранилищ, противорадиационных укрытий и сооружений двойного назначения в больницах коммунальной формы собственности.
 

Как ранее сообщало РБК-Украина, Кабмин дополнительно выделил 5,6 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений, в частности, в Донецкой и Запорожской областях.

Напомним, в Харькове завершили строительство первой в мире подземной школы. Она имеет самые высокие стандарты безопасности и рассчитана на обучение 900 школьников в две смены.

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