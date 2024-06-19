Уряд утворив Міжвідомчу робочу групу з питань мобілізації: які її функції

Очолить групу міністр Кабінету міністрів. Зараз цю посаду обіймає Олег Немчінов.

До групи увійдуть представники Міноборони, МОЗ, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, МВС, Мінекономіки, МОН, Міненерго, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Держприкордонслужби, Національної поліції.

Згідно з положенням, група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів.

Основними завданнями є координація з ТЦК та СП щодо оповіщення та мобілізації військовозобов’язаних громадян, які працюють в органах виконавчої влади, їх територіальних органах, на державних підприємствах, в установах і організаціях.

Група координує організацію оповіщення органами виконавчої влади, їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями військовозобов’язаних про їх призов на військову службу під час мобілізації, а також організацію їх призову на військову службу.