Уряд України затвердив новий меморандум із МВФ: подробиці

"На сьогоднішньому засіданні уряду також ухвалюємо ключове рішення для макрофінансової стабільності держави", - йдеться у заяві.

За його словами, уряд затвердив оновлені лист про наміри та меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику. У документах зафіксовані зобов’язання України, які вже реалізуються та будуть реалізовувати в майбутньому.

"Це, зокрема, покращення бізнес-клімату, посилення верховенства права, боротьба з корупцією. Очікуємо найближчим часом отримати наступний транш від фонду на суму 900 млн доларів", - додав Шмигаль.

Програма з МВФ

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакета міжнародної підтримки України загальною вартістю у 115 млрд доларів.

У рамках програми українська влада зобов’язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

Місія МВФ працювала у Відні з 23 до 30 травня 2023 року. Було досягнуто угоди щодо оновленого переліку заходів та фінансової економічної політики.