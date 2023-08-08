Уряд України скасував чергову угоду з РФ

"Продовжуємо зачищати нормативно-правове поле від сміття та приводити правову базу в відповідність до сучасних реалій. Єдиним актом, підписаним державою-агресором та цікавим для України, є акт про капітуляцію Росії. Збройні сили України наразі працюють над його оформленням", - зазначила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Свириденко.

Угода з РФ

Міжурядова угода про співробітництво в сфері охорони промислової власності була укладена між Україною та Росією в 1993 році. Документом сторони, зокрема, визнавали дію на своїх територіях раніше виданих охоронних документів СРСР на об'єкти промислової власності. Договір передбачав, що фізичні та юридичні особи однієї держави будуть користуватися на території іншої держави патентними фондами, бібліотеками, банками даних, які мають відношення до промислової власності, на тих же умовах, що й власні фізичні та юридичні особи.

Серед іншого Угода також надавала право заявникам з РФ подавати в Патентне відомство України заявки на видачу охоронних документів України і вести по них листування російською мовою. Дзеркального права для українських заявників Угода не передбачала, зазначили в Мінекономіки.

Скасування угод

З початком широкомасштабного вторгнення Україна системно працює над скасуванням договорів, угод, укладеними в попередні роки з РФ. Лише цього року уряд припинив дію угод:

про співробітництво і взаємодію у сфері розбудови пунктів пропуску через українсько-російський державний кордон;

про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування;

про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях;

про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту;

про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки;

про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії.

Раніше спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.