Правительство Украины отменило очередное соглашение с РФ

"Продолжаем зачищать нормативно-правовое поле от мусора и приводить правовую базу в соответствие с современными реалиями. Единственным актом, подписанным государством-агрессором и интересным для Украины, является акт о капитуляции России. Вооруженные силы Украины сейчас работают над его оформлением", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Свириденко.

Соглашение с РФ

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности было заключено между Украиной и Россией в 1993 году. Документом стороны, в частности, признавали действие на своих территориях ранее изданных охранных документов СССР на объекты промышленной собственности. Договор предусматривал, что физические и юридические лица одного государства будут пользоваться на территории другого государства патентными фондами, библиотеками, банками данных, относящимися к промышленной собственности, на тех же условиях, что и собственные физические и юридические лица.

Среди прочего Соглашение также предоставляло право заявителям из РФ подавать в Патентное ведомство Украины заявки на выдачу охранных документов Украины и вести по ним переписку на русском языке. Зеркальное право для украинских заявителей Соглашение не предусматривало, отметили в Минэкономики.

Отмена соглашений

С началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над упразднением договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. Только в этом году правительство прекратило действие соглашений:

о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу;

о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения;

о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;

о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта;

о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники;

о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.