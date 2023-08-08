RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правительство Украины отменило очередное соглашение с РФ

Фото: правительство отменило соглашение с РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины прекратил действие межправительственного соглашения с РФ о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 8 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Продолжаем зачищать нормативно-правовое поле от мусора и приводить правовую базу в соответствие с современными реалиями. Единственным актом, подписанным государством-агрессором и интересным для Украины, является акт о капитуляции России. Вооруженные силы Украины сейчас работают над его оформлением", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Свириденко.

Соглашение с РФ

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности было заключено между Украиной и Россией в 1993 году. Документом стороны, в частности, признавали действие на своих территориях ранее изданных охранных документов СССР на объекты промышленной собственности. Договор предусматривал, что физические и юридические лица одного государства будут пользоваться на территории другого государства патентными фондами, библиотеками, банками данных, относящимися к промышленной собственности, на тех же условиях, что и собственные физические и юридические лица.

Среди прочего Соглашение также предоставляло право заявителям из РФ подавать в Патентное ведомство Украины заявки на выдачу охранных документов Украины и вести по ним переписку на русском языке. Зеркальное право для украинских заявителей Соглашение не предусматривало, отметили в Минэкономики.

Отмена соглашений

С началом широкомасштабного вторжения Украина системно работает над упразднением договоров, соглашений, заключенных в предыдущие годы с РФ. Только в этом году правительство прекратило действие соглашений:

  • о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу;
  • о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения;
  • о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
  • о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта;
  • о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники;
  • о взаимном учреждении отделений Торгово-экономической миссии.

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация