Уряд ухвалив важливе рішення для набуття роумінгового "безвізу" з ЄС, - Шмигаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання.

Як відзначив Шмигаль, Україна щодня підтверджує свій історичний європейський вибір та бореться за власну та європейську свободу. Зокрема максимально швидко пройшла шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів.

"У межах секторальної інтеграції ключовими є так звані “безвізи” з ЄС: торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий. Прагнемо закріпити ці здобутки на постійній основі, а також працюємо над отриманням промислового “безвізу”.

Сьогодні ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового “безвізу” з Євросоюзом", - додав він.