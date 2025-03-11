Уряд ухвалив важливе рішення для набуття роумінгового "безвізу" з ЄС, - Шмигаль
Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення, яке є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Європейським союзом (ЄС).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання.
Як відзначив Шмигаль, Україна щодня підтверджує свій історичний європейський вибір та бореться за власну та європейську свободу. Зокрема максимально швидко пройшла шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів.
"У межах секторальної інтеграції ключовими є так звані “безвізи” з ЄС: торговельний, транспортний, енергетичний, митний, цифровий. Прагнемо закріпити ці здобутки на постійній основі, а також працюємо над отриманням промислового “безвізу”.
Сьогодні ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового “безвізу” з Євросоюзом", - додав він.
Роумінг для українців у ЄС
У лютому 2023-го Європейська комісія включила роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вже у квітні Європейська рада підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу Європейського союзу.
Зокрема уряд створив умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу.
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