UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд ухвалив рішення щодо виплат ВПО в січні 2023 року

Фото: уряд оновив порядок надання допомоги ВПО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 30 грудня 2022 р. № 1481.

Згідно з документом, у січні 2023 року допомога на проживання надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження.

При цьому застосовується перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що діяв станом на 1 грудня 2022 року.

Починаючи з лютого допомога надається з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому був оновлений перелік територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Нагадаємо, у 2023 році виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з держбюджету буде продовжено автоматично. При цьому перевірки фактичного місця проживання зареєстрованих ВПО продовжаться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Внутрішньо переміщені особи