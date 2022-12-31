Уряд ухвалив рішення щодо виплат ВПО в січні 2023 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 30 грудня 2022 р. № 1481 .

Згідно з документом, у січні 2023 року допомога на проживання надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, території територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження.

При цьому застосовується перелік територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що діяв станом на 1 грудня 2022 року.

Починаючи з лютого допомога надається з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому був оновлений перелік територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією.