Кабмин принял решение о выплатах ВПЛ в январе 2023 года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 30 декабря 2022 года №1481 .

Согласно документу, в январе 2023 года помощь на проживание предоставляется лицам, переместившимся с временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, территории территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), а также внутренне перемещенным лицам, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения.

При этом применяется перечень территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), действовавший по состоянию на 1 декабря 2022 года.

Начиная с февраля, помощь оказывается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был обновлен перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией.