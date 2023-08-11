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Кабмин принял два решения о помощи детям

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Украина, Пятница 11 августа 2023 14:44
Кабмин принял два решения о помощи детям Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет Министров принял два решения в защиту детей и детства. Первое касается принципа "деньги ходят за ребенком", второе - услуги есть єМалятко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

"Первое - расширяем применение принципа "деньги ходят за ребенком". Теперь родители во всех регионах Украины будут получать средства на детский отдых напрямую от государства. За государственные средства они смогут купить путевки в лучшие детские оздоровительные заведения", - сказал он.

Это касается малоимущих, многодетных семей, детей с инвалидностью.

"Второе - переводим на постоянную основу комплексную услугу єМалятко, которая действует с 2020 года", сообщил

По его словам, за это время родители детей воспользовались ею около 412 тыс. раз. Новый порядок ее предоставления включает в себя девять государственных услуг. От регистрации рождения до выдачи "пакета малыша". Услуга и дальше будет доступна в Дії.

єМаляткоа

Напомним, услуга єМалятко работает с 2020 года. Она позволяет воспользоваться следующими услугами:

  • государственная регистрация рождения ребенка;
  • регистрации места жительства рожденного ребенка;
  • назначение пособия при рождении ребенка;
  • регистрация рожденного ребенка в электронной системе здравоохранения;
  • регистрация рожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;
  • получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • определение происхождения рожденного ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
  • определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  • присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
  • назначение помощи многодетным семьям.
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