Кабмин принял два решения о помощи детям
Кабинет Министров принял два решения в защиту детей и детства. Первое касается принципа "деньги ходят за ребенком", второе - услуги есть єМалятко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
"Первое - расширяем применение принципа "деньги ходят за ребенком". Теперь родители во всех регионах Украины будут получать средства на детский отдых напрямую от государства. За государственные средства они смогут купить путевки в лучшие детские оздоровительные заведения", - сказал он.
Это касается малоимущих, многодетных семей, детей с инвалидностью.
"Второе - переводим на постоянную основу комплексную услугу єМалятко, которая действует с 2020 года", сообщил
По его словам, за это время родители детей воспользовались ею около 412 тыс. раз. Новый порядок ее предоставления включает в себя девять государственных услуг. От регистрации рождения до выдачи "пакета малыша". Услуга и дальше будет доступна в Дії.
єМаляткоа
Напомним, услуга єМалятко работает с 2020 года. Она позволяет воспользоваться следующими услугами:
- государственная регистрация рождения ребенка;
- регистрации места жительства рожденного ребенка;
- назначение пособия при рождении ребенка;
- регистрация рожденного ребенка в электронной системе здравоохранения;
- регистрация рожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;
- получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
- определение происхождения рожденного ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
- определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
- присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
- назначение помощи многодетным семьям.