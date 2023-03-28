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Уряд ухвалить залучення гранту від США на 2,5 млрд доларів: куди підуть кошти

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалить розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від Сполучених Штатів у розмірі 2,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Кабінеті міністрів.

"Сьогодні уряд ухвалить розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США. Мова йде про 2,5 млрд доларів. Ці кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку", - сказав Шмигаль.

Окрім того, ще 150 млн доларів нададуть інші країни-партнери. Як зазначається, це дозволить залучити вже другий цього року транш у розмірі 2 млрд 660 млн доларів.

За словами прем'єр-міністра, ці кошти підуть на зарплати нашим рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.

"Вдячні нашим друзям зі США та всім партнерам за допомогу. В усіх напрямках. Наша активна співпраця продовжується, і це стосується не лише надання Україні фінансової підтримки", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, у лютому уряд схвалив рішення про залучення гранту від Сполучених Штатів в розмірі 6 млрд доларів.

Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет України на 2023 рік. Він передбачає збільшення видатки спеціального фонду державного бюджету в обсязі 5,56 млрд гривень.

Також раніше ми писали, що відновлення економіки України після вторгнення Росії коштуватиме 411 млрд доларів, що у 2,6 раза перевищує очікуваний ВВП України у 2022 році.

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Кабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль