Уряд ухвалить залучення гранту від США на 2,5 млрд доларів: куди підуть кошти

"Сьогодні уряд ухвалить розпорядження для отримання цьогоріч другого гранту від США. Мова йде про 2,5 млрд доларів. Ці кошти надійдуть через проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку", - сказав Шмигаль.

Окрім того, ще 150 млн доларів нададуть інші країни-партнери. Як зазначається, це дозволить залучити вже другий цього року транш у розмірі 2 млрд 660 млн доларів.

За словами прем'єр-міністра, ці кошти підуть на зарплати нашим рятувальникам, вчителям, лікарям, на допомогу пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим родинам.

"Вдячні нашим друзям зі США та всім партнерам за допомогу. В усіх напрямках. Наша активна співпраця продовжується, і це стосується не лише надання Україні фінансової підтримки", - наголосив Шмигаль.