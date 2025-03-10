Уряд Угорщини виступив проти "збереження України", але потім "підчистив" Facebook

Уряд Угорщини, в офіційній Facebook-сторінці, виступив проти "збереження України", втім пізніше видалив це повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex .

Як пише Telex, голова угорського уряду Віктор Орбан, під час щорічного відкриття Угорської торгово-промислової палати, заявив, що питання "збереження України" Європейським союзом є настільки серйозним, що може нібито "визначити долю Угорщини в середньостроковій і довгостроковій перспективі". Через це він ініціює опитування серед громадян з цього приводу.

У повідомленні уряду йшлося про те, що Європейський Союз (ЄС) хоче "зберегти життя України, фінансувати мільйонну українську армію та українську державу, вивести Україну на швидкий шлях розвитку". Далі ж великими буквами вказувалось: "Цього не повинно статись".

Відносини між Україною та Угорщиною

Під час повномасштабної війни Росії проти України відносини між Києвом та Будапештом зазнали певних труднощів. Угорщина активно виступала проти постачання зброї Україні через свою "нейтральну" позицію та бажання зберегти стабільні зв'язки з Росією. Також Будапешт блокував деякі санкції Європейського Союзу (ЄС) проти країни-терориста Російської Федерації (РФ).

Тим часом в ЄС готуються до того, що Угорщина може спробувати зірвати продовження санкцій проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.