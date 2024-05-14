UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд створив Стратегічну інвестиційну раду. Шмигаль розповів, для чого вона потрібна

Архівне фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд України сьогодні, 14 травня, створив Стратегічну інвестиційну раду. Це необхідно для того, щоб розуміти, які результати розраховує отримати держава від вкладень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Ще одне рішення на порядку денному, яке стосується ефективності управління - це впорядкування сфери публічних інвестицій", - сказав глава уряду.

Він також уточнив, що важливо чітко бачити скільки, куди і навіщо інвестує держава і на які результати розраховує. 

"Тому створюємо Стратегічну інвестиційну раду - дорадчий орган при уряді. Її завдання: сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства", - додав Шмигаль.

Що ще вирішив створити уряд

Шмигаль повідомив, що ключову роль у залученні фінансового ресурсу від партнерів відіграє також багатостороння координаційна платформа донорів, тому Україна максимально ефективно використовує цей майданчик. 

"Сьогодні ухвалюємо рішення про створення Ради з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади для підтримки нашої участі в платформі. Також буде створено відповідну Експертну раду", - сказав він.

Глава уряду додав, що ці нововведення дадуть змогу Україні чітко координувати свої зусилля, виконувати всі заплановані реформи та отримувати підтримку від партнерів.

Інвестиції в Україну

Раніше Шмигаль повідомляв, що Європейський інвестиційний банк у поточному році виділить Україні кредити на 560 млн євро для проектів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла.

Також РБК-Україна писало, які сектори української економіки залишаються привабливими для інвестицій, попри війну і які галузі стануть локомотивом розвитку після війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигальІнвестиції в Україну