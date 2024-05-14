Уряд створив Стратегічну інвестиційну раду. Шмигаль розповів, для чого вона потрібна

"Ще одне рішення на порядку денному, яке стосується ефективності управління - це впорядкування сфери публічних інвестицій", - сказав глава уряду.

Він також уточнив, що важливо чітко бачити скільки, куди і навіщо інвестує держава і на які результати розраховує.

"Тому створюємо Стратегічну інвестиційну раду - дорадчий орган при уряді. Її завдання: сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства", - додав Шмигаль.

Що ще вирішив створити уряд

Шмигаль повідомив, що ключову роль у залученні фінансового ресурсу від партнерів відіграє також багатостороння координаційна платформа донорів, тому Україна максимально ефективно використовує цей майданчик.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про створення Ради з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади для підтримки нашої участі в платформі. Також буде створено відповідну Експертну раду", - сказав він.

Глава уряду додав, що ці нововведення дадуть змогу Україні чітко координувати свої зусилля, виконувати всі заплановані реформи та отримувати підтримку від партнерів.