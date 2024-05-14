Уряд створив Стратегічну інвестиційну раду. Шмигаль розповів, для чого вона потрібна

Уряд України сьогодні, 14 травня, створив Стратегічну інвестиційну раду. Це необхідно для того, щоб розуміти, які результати розраховує отримати держава від вкладень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Ще одне рішення на порядку денному, яке стосується ефективності управління - це впорядкування сфери публічних інвестицій", - сказав глава уряду.
Він також уточнив, що важливо чітко бачити скільки, куди і навіщо інвестує держава і на які результати розраховує.
"Тому створюємо Стратегічну інвестиційну раду - дорадчий орган при уряді. Її завдання: сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства", - додав Шмигаль.
Шмигаль повідомив, що ключову роль у залученні фінансового ресурсу від партнерів відіграє також багатостороння координаційна платформа донорів, тому Україна максимально ефективно використовує цей майданчик.
"Сьогодні ухвалюємо рішення про створення Ради з питань координації діяльності центральних органів виконавчої влади для підтримки нашої участі в платформі. Також буде створено відповідну Експертну раду", - сказав він.
Глава уряду додав, що ці нововведення дадуть змогу Україні чітко координувати свої зусилля, виконувати всі заплановані реформи та отримувати підтримку від партнерів.
Раніше Шмигаль повідомляв, що Європейський інвестиційний банк у поточному році виділить Україні кредити на 560 млн євро для проектів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла.
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