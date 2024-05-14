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Правительство создало Стратегический инвестиционный совет. Шмыгаль рассказал, для чего он нужен

Архивное фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Украины сегодня, 14 мая, создало Стратегический инвестиционный совет. Это необходимо для того, чтобы понимать, какие результаты рассчитывает получить государство от вложений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Еще одно решение на повестке дня, которое касается эффективности управления - это упорядочение сферы публичных инвестиций", - сказал глава правительства.

Он также уточнил, что важно четко видеть сколько, куда и зачем инвестирует государство и на какие результаты рассчитывает. 

"Поэтому создаем Стратегический инвестиционный совет - совещательный орган при правительстве. Его задача: сформировать единый проектный портфель публичных инвестиций, усилить их эффективность, наработать предложения для совершенствования законодательства", - добавил Шмыгаль.

Что еще решило создать правительство

Шмыгаль сообщил, что ключевую роль в привлечении финансового ресурса от партнеров играет также многосторонняя координационная платформа доноров, поэтому Украина максимально эффективно использует эту площадку. 

"Сегодня принимаем решение о создании Совета по вопросам координации деятельности центральных органов исполнительной власти для поддержки нашего участия в платформе. Также будет создан соответствующий Экспертный совет", - сказал он.

Глава правительства добавил, что эти нововведения позволят Украине четко координировать свои усилия, выполнять все запланированные реформы и получать поддержку от партнеров.

Инвестиции в Украину

Ранее Шмыгаль сообщал, что Европейский инвестиционный банк в текущем году выделит Украине кредиты на 560 млн евро для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья.

Также РБК-Украина писало, какие секторы украинской экономики остаются привлекательными для инвестиций, несмотря на войну и какие отрасли станут локомотивом развития после войны.

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Денис ШмыгальИнвестиции в Украину