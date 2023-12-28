Уряд спрямував півмільярда гривень на одноразову допомогу: хто отримає виплати

За даними прес-служби, на виплату такої одноразової грошової допомоги в держбюджеті-2024 передбачено видатки в обсязі 480,3 млн гривень.

Виплати у 2023 році

Нагадаємо, у липні Кабмін ухвалив постанову № 754, за якою ветерани війни та люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мали отримати від 450 до 3100 гривень.

Кабмін планував, що на всі виплати знадобиться 1,038 млрд гривень.

Нагадаємо, абсолютна більшість українців (78%) мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення.