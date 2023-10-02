Уряд спрямував кошти на реформу НУШ

Уряд виділив майже півмільярда гривень на реформу "Нова українська школа" у 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна на посилання на сайт Кабінету міністрів України
Це перша, після повномасштабного вторгнення, важлива інвестиція в покращення якості освіти і відновлення реформи НУШ. В 2022 році частину видатків на освіту переспрямували на потреби армії.
Для забезпечення безперервності навчання за новими стандартами базової освіти і освітньої програм, уряд відновив фінансування реформи й виділив:
Також Кабмін виділив 60 млн гривень - на підвищення кваліфікації педагогів: керівників, заступників керівників і учителів закладів освіти, які забезпечують реалізацію стандарту на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти у 2023/2024 навчальному році. Ця сума піде на розвиток пілотних класів та підготовку тренерів-педагогів.
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що вчителі увесь минулий рік були без додаткового фінансування для підвищення кваліфікації.
"Ми нарешті відновили субвенцію, щоб одна з найуспішніших трансформацій в українській освіті просувалася далі. Тепер учителі зможуть підвищити кваліфікацію, адже весь минулий рік вони буквально тягнули реформу на власному ентузіазмі. А школи зможуть придбати нове оснащення, необхідне для якісного навчання за стандартами НУШ", - зазначив міністр.
Фінансування НУШ стало можливим завдяки залишку коштів для освіти в Державному бюджеті, який утворився на кінець 2022 року, й спрямуванню його частини як окремої субвенції.
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