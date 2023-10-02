Уряд спрямував кошти на реформу НУШ

Це перша, після повномасштабного вторгнення, важлива інвестиція в покращення якості освіти і відновлення реформи НУШ. В 2022 році частину видатків на освіту переспрямували на потреби армії.

Для забезпечення безперервності навчання за новими стандартами базової освіти і освітньої програм, уряд відновив фінансування реформи й виділив:

256,4 млн гривень - на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти;

113,2 млн гривень - на закупівлю засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів;

43,7 млн гривень - на придбання навчальної й навчально-методичної літератури, зокрема її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів;

Також Кабмін виділив 60 млн гривень - на підвищення кваліфікації педагогів: керівників, заступників керівників і учителів закладів освіти, які забезпечують реалізацію стандарту на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти у 2023/2024 навчальному році. Ця сума піде на розвиток пілотних класів та підготовку тренерів-педагогів.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що вчителі увесь минулий рік були без додаткового фінансування для підвищення кваліфікації.

"Ми нарешті відновили субвенцію, щоб одна з найуспішніших трансформацій в українській освіті просувалася далі. Тепер учителі зможуть підвищити кваліфікацію, адже весь минулий рік вони буквально тягнули реформу на власному ентузіазмі. А школи зможуть придбати нове оснащення, необхідне для якісного навчання за стандартами НУШ", - зазначив міністр.

Фінансування НУШ стало можливим завдяки залишку коштів для освіти в Державному бюджеті, який утворився на кінець 2022 року, й спрямуванню його частини як окремої субвенції.