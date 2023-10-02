Кабмин направил средства на реформу НУШ

Это первая, после полномасштабного вторжения, важная инвестиция в улучшение качества образования и возобновление реформы НУШ. В 2022 году часть расходов на образование перенаправили на нужды армии.

Для обеспечения непрерывности обучения по новым стандартам базового образования и образовательной программы правительство возобновило финансирование реформы и выделило:

256,4 млн гривен - на закупку средств обучения для учебных кабинетов учреждений общего среднего образования, осуществляющих образовательный процесс на первом (адаптационном) цикле базового среднего образования;

113,2 млн гривен - на закупку средств обучения, мультимедийного оборудования, компьютерного оборудования и мебели для учебных кабинетов для пилотных классов;

43,7 млн гривен - на приобретение учебной и учебно-методической литературы, в частности ее электронных версий и с аудиосопровождением, для учащихся и педагогических работников пилотных классов;

Также Кабмин выделил 60 млн гривен - на повышение квалификации педагогов: руководителей, заместителей руководителей и учителей учебных заведений, обеспечивающих реализацию стандарта на первом (адаптационном) цикле базового среднего образования в 2023/2024 учебном году. Эта сумма пойдет на развитие пилотных классов и подготовку тренеров-педагогов.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый заявил, что учителя весь прошлый год были без дополнительного финансирования для повышения квалификации.

"Мы наконец-то восстановили субвенцию, чтобы одна из самых успешных трансформаций в украинском образовании продвигалась дальше. Теперь учителя смогут повысить квалификацию, ведь весь прошлый год они буквально тянули реформу на собственном энтузиазме. А школы смогут приобрести новое оснащение, необходимое для качественного обучения по стандартам", - отметил министр.

Финансирование НУШ стало возможным благодаря остатку средств для образования в Государственном бюджете, который образовался на конец 2022 года, и направлению его части в качестве отдельной субвенции.