Уряд спрямує додатково 2,1 млрд гривень на меню в лікарнях для захисників і захисниць, - Дубіль

"Понад рік наша команда на чолі з Юлією Тимошенко, яка очолила Тимчасову слідчу комісію щодо лікування та реабілітації військових, працювала над збільшенням фінансування. Ми домоглися гідних умов для харчування наших бійців і з цього року зміни стануть відчутними. Зокрема, уряд спрямує додатково 2,1 млрд гривень на меню в лікарнях для захисників і захисниць", - сказав він.

За словами Дубіля, він спільно з Тимошенко та командою постійно на звʼязку з медичними установами по всій країні.

"Гуманітарна місія по лікарням та госпіталям триває з першого місяця повномасштабного ворожого вторгнення. Ми відвідуємо як цивільні, так і військові госпіталі Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської та інших областей. І знаємо наскільки складно нашим самовідданим та жертовним медикам, бачимо скільки сил йде на відновлення здоров’я наших героїв та героїнь. І харчування в цій ситуації - одна з основ відновлення організму. Збільшення урядом фінансування на харчування - наша проміжна перемога на шляху до перемоги України", - додав він.