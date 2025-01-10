Кабмин направит дополнительно 2,1 млрд гривен на меню в больницах для защитников и защитниц, - Дубиль

"Больше года наша команда во главе с Юлией Тимошенко, которая возглавила Временную следственную комиссию по лечению и реабилитации военных, работала над увеличением финансирования. Мы добились достойных условий для питания наших бойцов и с этого года изменения станут ощутимыми. В частности, правительство направит дополнительно 2,1 млрд гривен на меню в больницах для защитников и защитниц", - сказал он.

По словам Дубиля, он совместно с Тимошенко и командой постоянно на связи с медицинскими учреждениями по всей стране.

"Гуманитарная миссия по больницам и госпиталям продолжается с первого месяца полномасштабного вражеского вторжения. Мы посещаем как гражданские, так и военные госпитали Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской и других областей. И знаем насколько сложно нашим самоотверженным и жертвенным медикам, видим сколько сил уходит на восстановление здоровья наших героев и героинь. И питание в этой ситуации - одна из основ восстановления организма. Увеличение правительством финансирования на питание - наша промежуточная победа на пути к победе Украины", - добавил он.