Уряд спростив виплату компенсації за проживання ВПО

Пенсійний фонд України

Найбільшим державним органом за чисельністю працівників наразі є Пенсійний фонд України (ПФУ).

За даними Мінфіну, станом на 1 лютого у Пенсійному фонді Україні працювало 20,9 тисяч осіб. Це більше, ніж у Державній податковій службі (19,8 тисяч).

Основною функцію ПФУ є виплата пенсій. У 2023 році ПФУ отримав функції з виплати субсидій, лікарняних, декретних та страхових виплат.

Також планується передача функцій адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Пенсійному фонду України від Державної податкової служби.

Крім, того планується, що Пенсійний фонд України буде здійснювати виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Зараз ці функції виконують органи соціального захисту населення.

Станом на середину березня 2025 року в Україні офіційно зареєстровано 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб. З них, 3,7 млн складають дорослі, решта - діти.

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