Правительство упростило выплату компенсации за проживание ВПО

Пенсионный фонд Украины

Крупнейшим государственным органом по численности работников сейчас является Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

По данным Минфина, по состоянию на 1 февраля в Пенсионном фонде Украины работало 20,9 тысяч человек. Это больше, чем в Государственной налоговой службе (19,8 тысяч).

Основной функцией ПФУ является выплата пенсий. В 2023 году ПФУ получил функции по выплате субсидий, больничных, декретных и страховых выплат.

Также планируется передача функций администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование Пенсионному фонду Украины от Государственной налоговой службы.

Кроме, того планируется, что Пенсионный фонд Украины будет осуществлять выплату государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью. Сейчас эти функции выполняют органы социальной защиты населения.

По состоянию на середину марта 2025 года в Украине официально зарегистрировано 4,6 млн внутренне перемещенных лиц. Из них, 3,7 млн составляют взрослые, остальные - дети.

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