Уряд спростить процедуру отримання коштів за програмою "єВідновлення". Перші деталі
Уряд 16 січня прийме постанову, яка вдосконалить механізм реалізації програми "єВідновлення". Мова йде про спрощення процедури отримання коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.
"Сьогодні приймаємо постанову, яка вдосконалює механізм реалізації програми "єВідновлення". Головна мета - усунути незручності та розбіжності, аби максимально спростити шлях від подачі заявки до отримання компенсації, купівлі чи будівництва житла", - розповів він.
Що зміниться?
Зокрема, за словами прем'єра, передбачаються наступні зміни:
- спрощення процедури припинення права власності на знищений об’єкт;
- покращення взаємодію міністерств щодо обміну інформацією;
- наявність чіткого алгоритму оскарження дій Комісій;
- оновлення порядку нарахування коштів та їх використання на будівництво приватного, садового або дачного будинку;
- інші зміни.
Цифри
Шмигаль також навів наступну статистику. Понад 35 тис. українських родин, чиє майно було пошкоджено, отримали від держави виплати на 3,2 млрд грн. Загалом за цим компонентом програми є понад 67 тис. заявок, найбільше з Харківщини, Київщини та Миколаївщини.
За другим компонентом програми - знищене майно - зареєстровано 8,4 тисячі заявок.
"Згенеровано понад 2 тис. житлових сертифікатів на майже 3,7 млрд грн. Понад 540 сертифікатів вже заброньовано. Це означає, що їхні власники скоро придбають своє житло", - додав він.
Програма "єВідновлення"
В минулому році в Україні дали старт програмі "єВідновлення". Вона дозволяє отримати до 200 тис. грн компенсації тим, у кого зафіксовано пошкодження житла у зв'язку з обстрілами. Крім того, з літа виплати можуть отримати і власники зруйнованого житла. На даний момент картку для отримання виплат можна відкрити більш ніж у 10 банках України.
Для подання заяви про компенсацію достатньо зробити кілька кліків у додатку "Дія". Докладніше про те, як подати заявку та отримати виплати - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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