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Уряд не скасував Prozorro, правила торгів змінені тимчасово через блекаути, - Свириденко

Фото: перший віце-премʼєр - міністр економіки Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Блекаут в Україні впливає на проведення аукціонів на майданчику Prozorro, тож уряд вирішив тимчасово змінити правила електронних торгів, але самі електронні торги будуть продовжуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-премʼєра - міністра економіки Юлію Свириденко у Facebook.

За її словами, з 14 по 20 грудня 306 успішних торгів на Prozorro із 347-ми були завершені з одним учасником. Тобто майже 90% за цей період склав відсоток проведених з одним учасником торгів.

Таким чином, наголошує міністр, уряд своїм останнім рішенням не скасував Prozorro, а лише тимчасово змінив правила.

"Було змінено правила електронних торгів: виграє той, хто дасть найменшу ціну під час надання першої пропозиції. Ми пішли на цей крок на прохання учасників: адже на подання першої пропозиції у них є 7 днів, а для ставки на пониження в аукціоні - 2-3 хвилини. І через блекаут підприємці часто не можуть брати подальшу участь у торгах. Це рішення прийняте тимчасово - на 6 місяців. Відповідні зміни у процедурі закупівель можуть бути переглянуті, як тільки ситуація з електрикою стабілізується", - додала Свириденко.

Разом з тим, за її словами, відповідно до Директиви 2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 року про державні закупівлі, застосування аукціону під час проведення процедур закупівель не є обов’язковим.

"Також, згідно з рекомендаціями Світового банку, Prozorro вже почала реалізацію механізму, коли замовник при оголошенні тендеру визначає, чи потрібен йому аукціон під час відкритих торгів", - пояснила міністр.

Нагадаємо, через постійні обстріли з боку РФ об’єктів енергетичної інфраструктури не всі учасники торгів у системі електронних закупівель Prozorro мають можливість брати участь в електронних аукціонах.

У зв’язку з цим Кабмін тимчасово змінив правила проведення торгів.

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ProzzoroЮлія Свириденко