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Кабмин не отменил Prozorro, правила торгов изменены временно из-за блэкаутов, - Свириденко

Фото: первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Блэкаут в Украине влияет на проведение аукционов на площадке Prozorro, поэтому правительство решило временно изменить правила электронных торгов, но сами электронные торги будут продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера - министра экономики Юлию Свириденко в Facebook.

По ее словам, с 14 по 20 декабря 306 успешных торгов на Prozorro с 347 были завершены с одним участником. То есть, почти 90% за этот период составил процент проведенных с одним участником торгов.

Таким образом, отмечает министр, правительство своим последним решением не отменило Prozorro, а лишь временно изменило правила.

"Были изменены правила электронных торгов: выиграет тот, кто даст наименьшую цену во время предоставления первого предложения. Мы пошли на этот шаг по просьбам участников: ведь на представление первого предложения у них есть 7 дней, а для ставки на понижение в аукционе - 2- 3 минуты. И из-за блэкаута предприниматели часто не могут участвовать в торгах. Это решение принято временно - на 6 месяцев. Соответствующие изменения в процедуре закупок могут быть пересмотрены, как только ситуация с электричеством стабилизируется", - добавила Свириденко.

Вместе с тем, по ее словам, в соответствии с Директивой 2014/24/ЕС от 26 февраля 2014 года о государственных закупках применение аукциона во время проведения процедур закупок не является обязательным.

"Также, согласно рекомендациям Всемирного банка, Prozorro уже приступила к реализации механизма, когда заказчик при объявлении тендера определяет, нужен ли ему аукцион во время открытых торгов", - пояснила министр.

Напомним, из-за постоянных обстрелов со стороны РФ объектов энергетической инфраструктуры не все участники торгов в системе электронных закупок Prozorro имеют возможность участвовать в электронных аукционах.

В связи с этим Кабмин временно изменил правила проведения торгов.

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ProzzoroЮлия Свириденко