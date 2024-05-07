UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд скасував обмеження на імпорт послуг для бізнесу, які діяли з початку війни

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів скасував постанову про обмеження імпорту послуг для бізнесу. Раніше аналогічне рішення ухвалив Національний банк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Ми скасовуємо постанову Кабінету міністрів №153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг. Це те, що дуже важливо для бізнесу", - сказав він.

За його словами, та лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців - виходити на нові ринки, посилювати український експорт.

Шмигаль заявив, що це рішення уряду вкладається в більш широку політику дерегуляції, яку зараз проводять.

"Переглянуто більше тисячі дозволів, ліцензій та довідок, які регулюють взаємодію держави та бізнесу. Частина буде повністю скасована, частина - спрощена, частина - переведена в цифру", - додав прем’єр.

Валютні обмеження

В Україні з початку війни діяли жорсткі обмеження на імпорт товарів та послуг, запроваджені урядом та НБУ. Вони регулювалися постановою від 24 лютого 2022 р. № 153 "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту". У липні 2022 року уряд скасував обмеження на товари, але залишив на послуги, для закупівлі яких потрібні були окремі рішення уряду та НБУ. Зокрема, це стосувалося державних підприємств. Після ухвалення цього рішення обмеження скасовуються.

 

 

Раніше НБУ також вніс зміни до своїх нормативних актів та скасував обмеження для бізнесу на закупівлю послуг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валютний ринок