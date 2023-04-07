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Уряд скасував норму про оформлення переселенцям карток, які є пенсійними посвідченнями

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Україна, П'ятниця 07 квітня 2023 15:27
Уряд скасував норму про оформлення переселенцям карток, які є пенсійними посвідченнями Фото: уряд ухвалив рішення щодо пенсіонерів-ВПО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів на період воєнного часу скасував норму про оформлення пенсіонерам - внутрішньо переміщеним особам платіжних карток, що водночас є пенсійними посвідченнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

За його інформацією, на період воєнного стану зупинена норма постанови КМУ від 05.11.2014 №637 щодо ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами.

За цією нормою для виплати пенсій таким особам проводиться емісія платіжних карток, що водночас є пенсійними посвідченнями, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.

Уряд доручив Пенсійному фонду України забезпечити оформлення пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам, яким призначено пенсію (за їх зверненням).

Нагадаємо, загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 березня 2023 року становила 8,349 млн осіб. Інші 2,355 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

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