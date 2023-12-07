Уряд схвалив законопроект про цивілізоване лобіювання в Україні

Як зазначив Мельничук, проект закону має на меті:

забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів,

забезпечення нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб із заінтересованими сторонами та суб’єктами лобіювання,

встановлення прозорих механізмів діяльності суб’єктів лобіювання та посадових осіб та механізмів контролю за лобістською діяльністю.

"Доопрацьований законопроект враховує пропозиції надані коаліцією громадських організацій, зокрема, у частині про адвокацію. Адвокація не є лобізмом і це чітко зафіксовано у проекті закону", - написав він.

Проект закону

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив проект закону на своєму каналі у Telegram.

Згідно з проектом, передбачається створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції.

До Реєстру особою, яка має намір зареєструватися як суб’єкт лобістської діяльності та/або суб’єкт адвокації, вноситься чіткий перелік інформації.

До Реєстру вносяться відомості про лобістські контракти, джерела фінансування, клієнтів та бенефіціарів здійснення лобіювання, та суб’єкта лобіювання.

Визначено, що відомості, які вносяться до нього, є публічними. Доступ до Реєстру прозорості - відкритий і безкоштовний.

Рекомендації Єврокомісії

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2023 року Україна ухвалить усі рішення, необхідні для початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Що таке лобіювання

Лобіювання - це процес впливу на прийняття рішень урядовими чиновниками, законодавцями чи іншими представниками влади з метою підтримки конкретних інтересів чи поглядів. Це може включати в себе різноманітні дії, спрямовані на формування чи зміну законодавства, політики чи регулювань.

Лобіювання може бути представлене як представниками підприємств, галузей, громадських організацій, профспілок, адвокатських фірм та інших груп, які мають певні інтереси. Цей процес може включати в себе зустрічі з законодавцями, написання законопроектів, звернення до громадськості чи медіа, фінансову підтримку кампаній політиків тощо.

В ряді країн лобіювання регулюється законодавством, щоб уникнути корупції та забезпечити прозорість у впливі груп інтересів на прийняття рішень. Однак ефективність цих правил і рівень впливу лобістів може різнитися в залежності від країни та конкретних умов.