Уряд схвалив проект бюджету на 2024 рік: є п'ять пріорітетів

"Ключовий акцент цього проєкту - оборона й безпека нашої країни. Направляємо більше половини всіх ресурсів бюджету - 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року", - написав він.

Як зазначив прем’єр, "так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони". (Інші видатки фінансуються за рахунок міжнародної допомоги, - ред.).

За його словами, другий пріоритет - це соціальна сфера. Видатки бюджету складуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року.

Третій пріоритет - медицина та освіта. На сектор освіти виділяють 179 млрд грн, і це на 23 млрд більше, ніж цього року. На медицину - 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує видатки 2023 року, пояснив прем’єр.

Четвертий пріоритет - підтримка ветеранів. Видатки за цією програмою зростуть удвічі - з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн у наступному.

П’ятий пріоритет - це відновлення нашої економіки. "Жодного підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника", - написав прем’єр.

Проект бюджету

Згідно з вимогами закону, Кабмін має внести проект закону про держбюджет до Верховної Ради до 15 вересня. Після реєстрації його мають подати на засіданні Ради. Загалом закон про державний бюджет на 2024 рік має бути ухвалений до 1 грудня.

Раніше українська влада неодноразово заявляла, що головним пріоритетом бюджету є витрати на оборону.

Детальніше про очікування від проекту читайте у матеріалі РБК-Україна "Гроші на армію, зростання пенсій та зарплат. Головні пріоритети бюджету-2024 ".