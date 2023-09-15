Кабмин одобрил проект бюджета на 2024 год: есть пять приоритетов

"Ключевой акцент этого проекта - оборона и безопасность нашей страны. Направляем более половины всех ресурсов бюджета - 1 триллион 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году", - написал он.

Как отметил премьер, "равно как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших Сил безопасности и обороны". (Остальные расходы финансируются за счет международной помощи, - ред.).

По его словам, второй приоритет - это социальная сфера. Расходы бюджета составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в текущем году.

Третий приоритет - медицина и образование. На сектор образования выделяют 179 млрд грн, и это на 23 млрд больше, чем в текущем году. На медицину - 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года, пояснил премьер.

Четвертый приоритет - поддержка ветеранов. Расходы по этой программе вырастут вдвое - с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.

Пятый приоритет - это восстановление нашей экономики. "Никакого повышения налогов не предусматривается. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов єРобота, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя", - написал премьер.

Проект бюджета

Согласно требованиям закона, Кабмин должен внести проект закона о госбюджете в Верховную раду до 15 сентября. После регистрации его должны представить на заседании Рады. В целом закон о государственном бюджете на 2024 год должен быть принят до 1 декабря.

Ранее украинские власти не однократно заявляли, что главным приоритетом бюджета являются расходы на оборону.

Подробнее об ожиданиях от проекта читайте в материале РБК-Украина "Деньги на армию, рост пенсий и зарплат. Главные приоритеты бюджета-2024".