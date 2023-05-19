Уряд схвалить план підготовки до наступного опалювального сезону

Уряд України розпочав підготовку до осінньо-зимового періоду. Так, Кабінет міністрів сьогодні планує ухвалити план з підготовки до нового опалювального сезону.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram .

"Сьогодні буде затверджено план підготовки до осінньо-зимового періоду та рішення про створення штабу із підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступної зими", - заявив він.

Шмигаль додав, що уряд встановить алгоритм проходження процедур для початку ремонтів енергооб'єктів.

"Ідеться про взаємодію операторів критичної інфраструктури, міністерств, Агентства відновлення та ОВА. Все буде відбуватися швидко, щоб встигнути до наступного осінньо-зимового періоду", - заявив він.

Опалювальний сезон 2023-2024

Через постійні російські обстріли з критичної інфраструктури України в будинках українців взимку 2022-2023 рр. були відсутні електрика та опалення. Хоча наразі владі вдалося відновити роботу критичної інфраструктури майже до довоєнного періоду, очікується, що ця зима буде схожою на попередню.



Так, заступник міністра енергетики Фарід Сафаров заявляв, що для підготовки до наступного опалювального сезону потрібно понад 3,4 млрд доларів . Зокрема, сума необхідна як відновлення генерації, так закупівлі необхідних ресурсів.

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