Уряд Шольца перебуває під тиском через гроші на німецьку допомогу Україні, - NYT

Уряд Німеччини зазнає все більшого тиску вдома з вимогою відмови від підтримки України та активнішого наполягання на переговорах задля припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Трипартійний коаліційний уряд Німеччини стає дедалі непопулярнішим і стикається з критичними державними виборами у вересні, на яких прогнозують успіх крайнім як лівим, так і правим, які закликали припинити військову допомогу Києву.

Основним тягарем для уряду, який може бути паралізованим у прийнятті важливих фінансових рішень, є конституційна вимога утримувати новий бюджетний борг на рівні не більше 0,35% ВВП.

Але уряд також зіткнеться з потенційною незручністю, якщо генеральний прокурор висуне звинувачення будь-яким українським чиновникам у причетності до підриву газопроводів Nord Stream у 2022 році.

Але напруженість Німеччини з Україною більш конкретно стосується бюджету на 2025 рік. Міністр фінансів Крістіан Лінднер хоче уникнути підвищення податків і скоротити бюджет, який за законом повинен бути близьким до збалансованого.

Це обмеження спричинило тиск не лише на урядову допомогу Україні, але й на обіцянку Шольца два з половиною роки тому зробити різкий стратегічний поворот і збільшити військові витрати Німеччини.

Відтоді збільшення військових витрат Німеччини в основному покривалося спеціальним фондом у розмірі 100 мільярдів євро поза межами регулярного бюджету. Лінднер наполягає на тому, щоб уряд більше не брав позабюджетні позики на спеціальні проекти, наприклад збільшення військових витрат.

Скорочення допомоги Україні

За даними NYT, минулого місяця уряд Німеччини вирішив скоротити фінансування України на 2025 рік із 7,5 мільярдів євро до 4 мільярдів євро, аргументуючи це тим, що дефіцит виникне через очікуваний дохід від заморожених російських активів, які зберігаються в Європі, відповідно до плану, узгодженого G7.

МЗС України назвало маніпуляціями повідомлення щодо німецької підтримки України.

Шольц підтвердив, що уряд запланував на майбутній рік виділення 4 мільярдів євро на військову допомогу Києву.

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина буде і надалі підтримувати Україну. Також Берлін запевняє, що надасть все необхідне Києву, навіть якщо країни G7 не реалізують заплановану мільярдну допомогу до кінця року.