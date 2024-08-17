МЗС назвало маніпуляціями повідомлення щодо німецької підтримки України
Німеччина ще не затвердила свій державний бюджет на 2025 рік. Тому будь-які повідомлення щодо змін у німецькій підтримці України є некоректними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.
"Повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі", - йдеться в заяві українського міністерства.
Там наголосили, що наразі в Німеччині дійсно триває бюджетний процес, за яким уважно спостерігає Україна. Очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і саме тоді стане відомим реальний рівень підтримки України на наступний рік.
"Нині, як і того року, уряд запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Того року ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени", - зазначили в МЗС.
Наразі ж Україна, як кажуть в міністерстві, продовжує працювати з німецькими партнерами над збереженням і зміцненням підтримки та вдячна Берліну за те, що Німеччина залишається лідером серед європейських країн за обсягами підтримки.
"Німецька допомога вже врятувала тисячі життів в Україні та є стратегічно важливою для захисту життів і надалі. Розраховуємо, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони України і в цьому році", - додали в МЗС.
Нагадаємо, сьогодні німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило про нібито плани німецького уряду обмежити виділення додаткових коштів на підтримку України. Однак це не впливає на допомогу в рамках тих коштів, які вже передбачені в німецькому державному бюджеті.
Детальніше про цю ситуацію - читайте в попередній публікації РБК-Україна.
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