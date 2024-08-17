ua en ru
Сб, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МЗС назвало маніпуляціями повідомлення щодо німецької підтримки України

Київ, Субота 17 серпня 2024 19:00
UA EN RU
МЗС назвало маніпуляціями повідомлення щодо німецької підтримки України Фото: Володимир Зеленський та Олаф Шольц, лідери України та Німеччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Німеччина ще не затвердила свій державний бюджет на 2025 рік. Тому будь-які повідомлення щодо змін у німецькій підтримці України є некоректними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

"Повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі", - йдеться в заяві українського міністерства.

Там наголосили, що наразі в Німеччині дійсно триває бюджетний процес, за яким уважно спостерігає Україна. Очікується, що бюджет буде затверджений у листопаді, і саме тоді стане відомим реальний рівень підтримки України на наступний рік.

"Нині, як і того року, уряд запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Того року ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени", - зазначили в МЗС.

Наразі ж Україна, як кажуть в міністерстві, продовжує працювати з німецькими партнерами над збереженням і зміцненням підтримки та вдячна Берліну за те, що Німеччина залишається лідером серед європейських країн за обсягами підтримки.

"Німецька допомога вже врятувала тисячі життів в Україні та є стратегічно важливою для захисту життів і надалі. Розраховуємо, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони України і в цьому році", - додали в МЗС.

Нагадаємо, сьогодні німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило про нібито плани німецького уряду обмежити виділення додаткових коштів на підтримку України. Однак це не впливає на допомогу в рамках тих коштів, які вже передбачені в німецькому державному бюджеті.

Детальніше про цю ситуацію - читайте в попередній публікації РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Допомога Україні
NEWS
Скандал з відновленням "Охматдиту": призначено в.о. гендиректора лікарні
Скандал з відновленням "Охматдиту": призначено в.о. гендиректора лікарні
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку