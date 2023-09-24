"єВідновлення". Уряд розширив перелік бізнесів, які можуть приєднатись до програми

Уряд додав у програму "єВідновлення" дванадцять нових категорій бізнесу, на які поширюється її дія. Раніше, програма була доступна лише трьом категоріям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства відновлення України.

Зараз, за даними міністерства, в програмі "єВідновлення" зареєстровано 1 106 одиниць мерчантів, з яких 178 одиниць (16%) - юридичні особи, а 928 одиниць (84%) - ФОПи.

Програма "єВідновлення" стартувала 10 травня 2023 року. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, казав, що це перший проект у світі і подібних йому ще не було.

За програмою можна отримати до 200 тисяч гривень компенсації, якщо житло за результатами перевірки визнане пошкодженим або зруйнованим.

Крім того, в Україні почастішали випадки шахрайства, пов'язаного з програмою "єВідновлення". Наприклад. у Харківській області шахраї видавали себе за держслужбвців і пропонували "допомогу". Міська рада повідомила, якщо до візиту не було попереднього дзвінка - мешканці мають справи з шахраями.