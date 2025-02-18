Уряд розподілив 12,6 млрд гривень на ремонт доріг

Кабінет міністрів затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
"Затверджено розподіл за напрямами використання коштів у сумі 12,6 млрд гривень., передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році", - написав він.
Також урядом затверджено:
Нагадаємо, при ухваленні державного бюджету на 2025 рік було вирішено відмовитися від фінансування державного дорожнього фонду в сумі 43,2 млрд гривень. На ремонт доріг спрямовують кошти, які не були використані у минулі роки.