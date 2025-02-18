Правительство распределило 12,6 млрд гривен на ремонт дорог

Кабинет министров утвердил Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
"Утверждено распределение по направлениям использования средств в сумме 12,6 млрд гривен, предусмотренных в государственном бюджете для развития сети и содержания автомобильных дорог общего пользования в 2025 году", - написал он.
Также правительством утвержден:
Напомним, при принятии государственного бюджета на 2025 год было решено отказаться от финансирования государственного дорожного фонда в сумме 43,2 млрд гривен. На ремонт дорог направляют средства, которые не были использованы в прошлые годы.