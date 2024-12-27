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Кабмін пропонує ввести штрафи за відмову від евакуації дітей: деталі законопроєкту

Фото: батьків штрафуватимуть за відмову від евакуації дітей (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні запропоновано законопроєкт, який передбачає введення штрафів для батьків, які відмовляються від примусової евакуації дітей під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №12354.

Відповідні зміни містить проєкт закону №12354 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зміни мають на меті забезпечити додаткові заходи безпеки та контроль за громадянами в умовах війни.

Згідно з новими нормами, до обов'язків батьків або осіб, які їх замінюють, додаватиметься забезпечення належних і безпечних умов для життя, навчання та виховання дітей, включно з їхньою евакуацією в умовах воєнного стану. Невиконання цих обов'язків, зокрема ухилення від евакуації дітей, може спричинити накладення штрафу від 850 до 1700 грн, а за повторне порушення - до 5100 грн.

 

Евакуація з Донецької області

Нагадаємо, що Донецька область продовжує евакуацію жителів через посилення бойових дій. Евакуаційні поїзди регулярно доправляють людей у безпечні регіони України, де переселенці отримують необхідну допомогу та підтримку.

Переселенців направляють в Івано-Франківську та Львівську, а також Закарпатську області.

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