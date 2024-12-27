Кабмин предлагает ввести штрафы за отказ от эвакуации детей: детали законопроекта

Соответствующие изменения содержит проект закона №12354 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Изменения имеют целью обеспечить дополнительные меры безопасности и контроль за гражданами в условиях войны.

Согласно новым нормам, к обязанностям родителей или лиц, их заменяющих, будет добавляться обеспечение надлежащих и безопасных условий для жизни, обучения и воспитания детей, включая их эвакуацию в условиях военного положения. Невыполнение этих обязанностей, в частности уклонение от эвакуации детей, может повлечь наложение штрафа от 850 до 1700 грн, а за повторное нарушение - до 5100 грн.