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Кабмин предлагает ввести штрафы за отказ от эвакуации детей: детали законопроекта

Фото: родителей будут штрафовать за отказ от эвакуации детей (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине предложен законопроект, который предусматривает введение штрафов для родителей, отказывающихся от принудительной эвакуации детей во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №12354.

Соответствующие изменения содержит проект закона №12354 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Изменения имеют целью обеспечить дополнительные меры безопасности и контроль за гражданами в условиях войны.

Согласно новым нормам, к обязанностям родителей или лиц, их заменяющих, будет добавляться обеспечение надлежащих и безопасных условий для жизни, обучения и воспитания детей, включая их эвакуацию в условиях военного положения. Невыполнение этих обязанностей, в частности уклонение от эвакуации детей, может повлечь наложение штрафа от 850 до 1700 грн, а за повторное нарушение - до 5100 грн.

Эвакуация из Донецкой области

Напомним, что Донецкая область продолжает эвакуацию жителей из-за усиления боевых действий. Эвакуационные поезда регулярно доставляют людей в безопасные регионы Украины, где переселенцы получают необходимую помощь и поддержку.

Переселенцев направляют в Ивано-Франковскую и Львовскую, а также Закарпатскую области.

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ЭвакуацияДетиШтрафы