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Уряд пропонує перезавантажити роботу БЕБ. Що це означатиме для бізнесу

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд пропонує перезавантажити роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Це перезавантаження передбачатиме, що лише лише БЕБ та НАБУ перевірятиме бізнес в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

"Уряд пропонує перезавантажити роботу Бюро економічної безпеки. Ухвалюємо та передаємо відповідний законопроект до Верховної ради. Ми пропонуємо, щоб лише БЕБ та НАБУ могли порушувати питання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності бізнесу незалежно від його форми власності", - розповів він.

За словами Шмигаля, згідно цих змін Нацполіція та СБУ будуть виключені з переліку органів державного фінансового контролю.

"Ми пропонуємо нову процедуру обрання директора БЕБ. Залучаємо до цього процесу наших міжнародних партнерів. Ці зміни направлені на посилення верховенства права та покращення інвестиційного клімату в нашій державі", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у вересні 2023 року до Верховної ради вже вносили законопроект, який передбачав перезапуск Бюро економічної безпеки. Докладніше про його положення - у матеріалі РБК-Україна.

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Денис ШмигальБюро економічної безпеки