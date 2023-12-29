Кабмин предлагает перезагрузить работу БЭБ. Что это значит для бизнеса

"Кабмин предлагает перезагрузить работу Бюро экономической безопасности. Принимаем и передаем соответствующий законопроект в Верховную раду. Мы предлагаем, чтобы только БЭБ и НАБУ могли поднимать вопрос проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности бизнеса независимо от его формы собственности", - рассказал он.

По словам Шмыгаля, согласно этим изменениям, Нацполиция и СБУ будут исключены из перечня органов государственного финансового контроля.

"Мы предлагаем новую процедуру избрания директора БЭБ. Вовлекаем в этот процесс наших международных партнеров. Эти изменения направлены на усиление верховенства права и улучшение инвестиционного климата в нашем государстве", - добавил премьер-министр.

Напомним, в сентябре 2023 года в Верховную раду уже вносили законопроект, который предусматривал перезапуск Бюро экономической безопасности. Подробнее о его положениях - в материале РБК-Украина.