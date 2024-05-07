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Уряд продовжив строк бронювання від мобілізації ще на місяць

Фото: Кабмін продовжив бронювання від мобілізації на місяць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів продовжив ще на один місяць дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

Це стосується рішень про бронювання, які не закінчилися на день прийняття цього рішення.

Бронювання від мобілізації

Під час дії воєнного стану в Україні мобілізації підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років. Але працівники критично важливих підприємств, органів державної влади можуть бути заброньовані від мобілізації. Зараз це регулюється постановою Кабміну від 27.01.2023 №76.

Водночас Верховна рада ухвалила закон, про нові порядки військової служби, мобілізації та військового обліку.

Кабмін протягом місяця з дня публікації закону (з 17 квітня) повинен визначити нові критерії, на основі яких підприємства, установи та організації будуть віднесені до критично важливих, а їх працівники підлягатимуть бронюванню, та визначитися має визначитися з новим порядком бронювання.

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Мобілізація в Україні