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Бронь от мобилизации получили более 500 тысяч украинцев: каких специальностей больше всего

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Украина, Воскресенье 22 мая 2022 11:55
Бронь от мобилизации получили более 500 тысяч украинцев: каких специальностей больше всего Фото: бронь от мобилизации чаще всего получают энергетики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики уже издало приказы об отсрочке от мобилизации для 520 тысяч человек. Министерство максимально учитывает потребности бизнеса в бронировании работников и там, где это не противоречит запросам армии, идет ему навстречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замминистра экономики Александра Грибана изданию Forbes.

"Особенно активно обращаются предприятия энергетического комплекса, которые входят в перечень критической инфраструктуры. Наличие специалистов-энергетиков дает возможность обеспечивать мирную жизнь в тылу, а также работу производственных предприятий, в частности тех, которые работают на оборону", - сказал он.

По его словам, большая доля заявок поступает от топливного рынка. После мощных атак агрессора по топливной инфраструктуре идет ее восстановление, и это требует значительных кадровых ресурсов.

"Случаи отказов, как правило, касаются дефицитных военных специальностей, в которых сегодня нуждается ВСУ. Оборона государства сегодня является важнейшей задачей власти. Поэтому потребности Минобороны будут удовлетворяться приоритетно", - сообщил Грибан.

Замминистра отметил, что по сравнению с первыми днями полномасштабной войны запрос немного уменьшился. Но спрос на бронирование по-прежнему остается значительным. "Мы обрабатываем сотни заявок в день. Это связано с тем, что экономика страны оправилась от шокового состояния и начинает восстанавливать свои мощности", - сказал он.

Министерство экономики выдает разрешение на бронирование лишь на полгода об увеличении срока действия разрешения на бронирование речь пока не идет. "Через шесть месяцев сотрудник может быть повторно забронирован. Так ценные для предприятия работники смогут остаться на производстве и приносить пользу Украине в тылу", - добавил Грибан.

Напомним, Минэкономики работает над усовершенствованием механизма подачи заявок на бронирование от призыва ценных для предприятия специалистов. В частности планируется перевод его в онлайн-режим.

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Министерство экономики мобилизация в Украине
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