Уряд призначив допомогу ще двом категоріям українців, але є умова

Кабінет міністрів дозволив виплачувати допомогу для внутрішньо переселених осіб, навіть якщо в родині є непрацюючі люди працездатного віку. Але вони повинні працевлаштуватись, або стати на облік як безробітні.

Як зазначили в прес-службі, раніше допомога малозабезпеченим родинам не могла призначатися, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, або за них не сплачувався ЄСВ протягом попередніх 3-х місяців перед зверненням по цю допомогу.

"Фактично це унеможливлювало отримання такої допомоги родинами ВПО, які перемістились і внаслідок переміщення втратили роботу, а також родинами вимушених українських мігрантів, які повертаються з-за кордону після тривалого перебування там", - йдеться в повідомленні.

Відтепер допомога призначатиметься на 6 місяців:

для родин, що повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ.

для родин внутрішньо переміщених осіб, які, внаслідок переміщення, не працювали або не сплачували ЄСВ.

Водночас, аби сприяти поверненню українців до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування, пояснили в Мінсоцполітики.

Так, якщо в родині ВПО чи мігрантів, які повертаються, є працездатні особи, які не працюють, після призначення допомоги малозабезпеченим вони мають протягом двох місяців після призначення допомоги сприяти своїй економічній самостійності - тобто або працевлаштуватись, або стати на облік в Державному центрі зайнятості, аби фахівці Центру допомогли таким особам знайти роботу, чи, за потреби, пройти перенавчання та перекваліфікацію, повідомили в міністерстві.

За даними Мінсоцполітики, допомога малозабезпеченим призначається тим родинам, у яких сукупний розмір доходів не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї, так наразі (для працездатних осіб це - 55% прожиткового мінімуму (1665,4 грн), для дітей - 140% (віком до 6 років - 3 588,2 грн, від 6-18 років - 4 474,40 грн), для осіб, які втратили працездатність - 100% (2 361 грн). Таким чином допомога розраховується як різниця рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Виплати для ВПО

Нагадаємо, з державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Уряд вирішив, що для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців - до кінця січня 2024 року.

Водночас, як заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, Кабінет міністрів України продовжив виплату компенсації на проживання усім внутрішньо переміщеним особам ще на місяць. Після 1 березня їх будуть отримувати лише пенсіонери та деякі інші категорії українців.