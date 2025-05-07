Уряд прискорить приватизацію "Сумихімпрому": Шмигаль пояснив навіщо

Приватизація будівельної компанії "Сумихімпром" має бути пришвидшена для того, щоб залучити стратегічних інвесторів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час поїздки на Сумщину.

"Доручив прискорити приватизацію ПАТ "Сумихімпром" для залучення стратегічних інвесторів й унормувати питання сплати податків на землі сільськогосподарського призначення, де розташовані фортифікаційні споруди", - повідомив Шмигаль. Приватизація ПАТ "Сумихімпром" На початку квітня стало відомо, що Фонд держмайна підготувало до приватизації хімічно-промислову та будівельну компанії "Сумихімпром" та "Укрбуд". Наразі відомо, що 11 червня 2025 року заплановано проведення аукціону з приватизації АТ "Сумихімпром". Cтартова ціна - 1,16 млрд гривень.