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Правительство ускорит приватизацию "Сумыхимпрома": Шмыгаль объяснил зачем

Среда 07 мая 2025 16:46
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Правительство ускорит приватизацию "Сумыхимпрома": Шмыгаль объяснил зачем Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Приватизация строительной компании "Сумыхимпром" должна быть ускорена для того, чтобы привлечь стратегических инвесторов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время поездки на Сумщину.

"Поручил ускорить приватизацию ПАО "Сумыхимпром" для привлечения стратегических инвесторов и унормировать вопрос уплаты налогов на земли сельскохозяйственного назначения, где расположены фортификационные сооружения", - сообщил Шмыгаль.

Приватизация ПАО "Сумыхимпром"

В начале апреля стало известно, что Фонд госимущества подготовил к приватизации химически-промышленную и строительную компании "Сумыхимпром" и "Укрбуд".

Известно, что 11 июня 2025 года запланировано проведение аукциона по приватизации АО "Сумыхимпром". Стартовая цена - 1,16 млрд гривен.

Ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в том, чтобы американские компании были партнером украинской стороны в проектах в сфере добычи стратегического сырья, а также, чтобы они вошли в структуру собственности государственных компаний Украины.

В комментарии для РБК-Украина директор консалтинговой компании ExPro Consulting Геннадий Кобаль заявил, что американская сторона может быть заинтересована получить долю в государственных компаниях, которые являются прибыльными и потенциально могут экспортировать продукцию на европейский рынок.

Подробнее о перспективах добычи стратегических полезных ископаемых - в материале РБК-Украина.

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Денис Шмыгаль Сумыхимпром
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